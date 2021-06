Auto giù da un viadotto a Sciacca, morto un cinquantenne

Sciacca – Un uomo di 50 anni e’ morto oggi pomeriggio a Sciacca (Ag) in un incidente stradale che si e’ verificato all’ingresso est della citta’. Per cause tuttora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava ha sfondato il muretto che delimita un viadotto precipitando sul torrente sottostante. I soccorsi sono stati immediati, ma per l’automobilista non c’e’ stato niente da fare. La polizia ha sentito un testimone che avrebbe riferito notizie utili a risalire all’esatta dinamica dello schianto. L’incidente ha generato lunghi incolonnamenti di auto da e per Sciacca.