Ondata di calore: bollino arancione per Palermo

PALERMO – Ondata di calore oggi su Palermo, tant’è che il ministero della Saluto ha stabilito il bollino arancione per il capoluogo siciliano assieme ad altre 11 città del Paese. I suggerimenti per la giornata sono ispirati al buonsenso. Per le categorie a rischio, soprattutto gli anziani, il consiglio è quello di evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più afose (tra le 11 e le 18). Si consiglia pure di evitare zone particolarmente affollate. Temperatura e umidità, chiarisce intanto il Ministero, non possono infatti prevenire il rischio di infezione da Sars-Cov-2, mentre possono provocare ben altri sintomi ma connessi al caldo o a possibili ustioni.