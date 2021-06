Euro 2020, Draghi: “Se il contagio corre la finale cambia sede”

“Mi adopererò affinché la finale degli Europei non venga disputata in Paesi dove il contagio corre. Non ci sono grossi problemi bilaterali che dobbiamo discutere, forse l’unica questione è quella delle nostre Nazionali di calcio. Abbiamo posizioni diverse ma siamo entrambi leali, e gli italiani giocano bene”. Sono queste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi riportate dall’agenzia “La Presse”. Il riferimento del Premier italiano è alla finale dell’Europeo 2020, il torneo itinerante ancora in corso di svolgimento che vede la Nazionale azzurra proiettata agli ottavi di finale contro l’Austria. La finale della competizione è prevista al “Wembley Stadium”, l’impianto sportivo di Londra, ma in base all’andamento dei contagi, Draghi potrebbe muoversi per evitare rischi a causa della pandemia da Covid-19.