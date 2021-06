Ritrovato il bimbo di 2 anni scomparso da casa al Mugello

FIRENZE – Ritrovato Nicola, il bimbo di due anni che era scomparso nella notte tra il 21 e il 22 giugno dalla casa in campagna dei genitori al Mugello. La notizia è stata diffusa dalla prefettura di Firenze. Le ricerche del piccolo Nicola, che era stato messo a letto dai genitori la sera di lunedì 21 giugno e al mattino seguente non era più in casa, sono durate per tutta la notte e grande era la preoccupazione di famiglia e soccorritori che si sono avvalsi anche di un termoscanner per intercettare il bambino.

A quanto pare il piccolo si sarebbe svegliato di notte e senza far rumore si sarebbe allontanato da casa perdendo poi la via del ritorno. Potrebbe aver camminato a lungo e si sarebbe perso, non riuscendo più a trovare la strada di casa. Quando i genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della zona, la prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone disperse. La famiglia abita in un luogo dove non arriva o è scarsissimo il segnale del cellulare, quindi pure internet.