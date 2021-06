“Sidra blocchi lo sversamento del canale Arci nel mare della Playa”

CATANIA. “Spetta a Sidra fare cessare immediatamente il versamento a mare delle acque provenienti dal canale Arci”. Lo ha stabilito con un’ordinanza cautelare emessa con procedura d’urgenza, il giudice del tribunale civile di Catania Fabio Salvatore Mangano, chiarendo la competenza a intervenire per fermare lo sversamento delle acque del canale Arci nel mare della Plaia, dopo l’impugnativa del titolare di uno stabilimento balneare. “Un provvedimento che fa chiarezza sulle competenze – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese – e sulle tante semplicistiche interpretazioni di una vicenda, invece, particolarmente complessa come ha anche dimostrato la riunione convocata dal prefetto su mia richiesta. Ho sentito il presidente della Sidra Fabio Fatuzzo che mi ha comunicato di avere già dato disposizioni ai tecnici affinché, già nelle prime ore di domattina, si provveda a sbarrare il canale come ha ordinato il giudice. Voglio ricordare -ha aggiunto Pogliese – che ci siamo adoperati per anticipare il pronunciamento per agire tutti nella massima trasparenza. Uno speciale ringraziamento va dato al prefetto Librizzi per la sagacia e l’equilibrio con cui ha seguito la delicata vicenda, che andava risolta con la massima urgenza nonostante le prime analisi degli enti preposti avessero escluso il superamento dei livelli di inquinamento delle acque. A quanti hanno scoperto solo adesso il problema dello sversamento in mare -ha concluso il sindaco di Catania – che esiste da oltre trent’anni, ricordiamo che già nel marzo del 2020 l’assessore comunale all’Ambiente Fabio Cantarella aveva presentato una specifica denuncia alla magistratura”. (ANSA).