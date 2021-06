L’acqua è piena di alghe, la fontana Pretoria “diventa” verde

Brutta sorpresa per visitatori e turisti

PALERMO – L’acqua limpida è solo un ricordo: quella della fontana Pretoria, lo storico monumento tra i più visitati di Palermo, è diventata verde. Anzi, verde scuro per la precisione e già da qualche giorno. Una colorazione che riguarda le vasche e i giochi d’acqua che solitamente affascinano chi ammira la fontana del 1500 che sorge davanti il Palazzo delle Aquile e che da qualche anno è tornata al suo antico splendore, facendo della piazza una delle più gettonate della città. Ma da qualche giorno, come detto, l’acqua è diventata verde. La colpa sarebbe delle alghe che sono proliferate a causa del mancato uso dei prodotti che solitamente servono a far rimanere l’acqua cristallina.