Covid, 111 nuovi casi: ricoveri in calo

L'andamento dei contagi provincia per provincia.

Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia sono 111 a fronte di 4.520 tamponi processati. Un dato che porta il tasso di positivita’ al 2,46%.

Oggi si registra 1 decesso mentre i guariti sono 114, per gli attualmente positivi c’è una flessione di -4 unità attestandosi su un numero totale di 4.368. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 162 rispetto ai 166 di ieri, sono 23 i ricoveri in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 4.183.