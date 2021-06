A Messina il corpo di un 63enne è stato trovato cadavere in un’abitazione della via Cesare Battisti. Il corpo privo di vita è stato scoperto dai vigili del fuoco, entrati dal balcone con l’autoscala. In zona la strada è stata chiusa al transito. Probabile che il 63enne sia morto a causa di un malore. Indagini in corso dei Carabinieri.