Latitante dal 2016 scovato in un B&B a Casteldaccia

BAGHERIA – Da quattro anni era latitante, chissà da quanto tempo se ne stava nascosto in un Bed&Breakfast. Finisce in una camera presa in affitto a Casteldaccia la fuga di Ciro Giuseppe Restivo, 64 anni, scovato dai carabinieri.

Cinque anni non si fece trovare nella sua casa di Bagheria quando andarono a notificargli un ordine di arresto per scontare 7 anni e 3 mesi di carcere. Un cumulo di pena per diverse episodi di rapina e ricettazione.

Il provvedimento di arresto era stato emesso dalla Procura di Palermo. L’uomo ora si trova nel carcere Burrafato di Termini Imerese.