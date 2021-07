Movida notturna a Palermo: controlli a tappeto dopo gli esposti

In piazza Meli.

PALERMO – Controlli dei carabinieri e della polizia municipale la scorsa notte in piazza Giovanni Meli a Palermo. Dopo gli esposti dei residenti che segnalavano la presenza di tantissimi giovani fino a tarda notte nei locali dietro piazza San Domenico ieri c’è stata la presenza dei militari e degli agenti della polizia municipale.

I controlli

I controlli sono andati avanti ed ad alcuni locali sono stati fatti rimuovere i tavolini. In altre zone di Palermo come piazza Sant’Anna, alla Magione e alla Vucciria una volta chiusi i locali come deciso dall’amministrazione comunale attorno all’1:30 gli abusivi continuano a vendere bibite e alcoolici fino a tarda notte.