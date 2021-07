Emergenza sulla Ocean Viking: migranti con i piedi bruciati FOTO – VIDEO

A bordo ci sono migranti con i piedi bruciati, donne vittime di stupro, bambini non accompagnati.

Hanno i piedi bruciati. Le foto di Flavio Gasperini per la Ocean Viking sono molto forti. Agghiaccianti.

L’Ong ha soccorso 572 migranti in sei interventi. Tra loro ci sono 183 minori. “Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro senza ulteriori ritardi”. Sos Mediterranee chiede all’Unione europea di coordinare lo sbarco. La nave della Ong francese si trova ora a sud della Sicilia, in acque internazionali. A bordo ci sono migranti con i piedi bruciati, donne vittime di stupro, bambini non accompagnati.

Ecco l’appello che, Francesco Creazzo, portavoce di Sos Mediterranee, lancia all’Europa attraverso LiveSicilia