TRAPANI – Si è conclusa la Conferenza dei Servizi indetta sul progetto del Ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo. Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, sentito il Commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, l’ingegnere Filippo Palazzo, annuncia l’esito positivo della Conferenza.

“La linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo collega direttamente i due capoluoghi e nel tratto fra Alcamo e Trapani, da quasi un decennio, una frana ha interrotto il collegamento diretto fra le due città. Una vergogna a cui stiamo mettendo fine grazie all’incessante impegno messo in campo in questo ultimo anno. Pertanto, sono entusiasta della conclusione positiva della Conferenza di Servizi perché finalmente, fatta la gara per l’assegnazione del cantiere, nei primi mesi del 2022 potremo avviare i lavori e restituire al territorio un collegamento fondamentale, necessario ed atteso dai cittadini”.

“Ho sentito telefonicamente il commissario straordinario nominato con decreto del MIMS del 16 aprile scorso, l’ingegnere Filippo Palazzo e il responsabile degli investimenti della Sicilia occidentale di RFI l’ingegnere Maurizio Infantino, per confrontarci su un crono programma veloce e puntuale sia per il ripristino della linea che per la sua elettrificazione per un importo complessivo di 216 milioni di euro. Entro ottobre di questo anno manderemo in gara i lavori di ripristino della linea per un importo di 144 milioni di euro, successivamente quelli di elettrificazione che valgono 72 milioni di euro. Finalmente i lavori della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo entrano nel vivo, un risultato importante e necessario per segnare un nuovo passo”.