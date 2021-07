Trova la porta aperta e si masturba nella stanza della vicina: arrestato

CATANIA – Lascia la porta socchiusa e si ritrova un uomo in casa. È la disavventura di una giovane catanese che ha denunciato tutto alla polizia.

I fatti

L’episodio è accaduto la notte scorsa: la vittima, una ragazza 27enne, era rientrata a casa a tarda ora dopo il turno di lavoro presso un locale del centro e, a causa della calura estiva aveva deciso di lasciare accostata la porta di ingresso, prospiciente un balcone comune a più appartamenti, al fine di far circolare un po’ l’aria.

Svegliatasi dalle prime luci dell’alba, la giovane ha trovato a fianco del suo letto un uomo che la fissava e compiva atti di autoerotismo; terrorizzata dalla presenza, la ragazza in preda al panico ha tentato di allontanare l’uomo che l’avrebbe addirittura palpeggiata. Una volta riuscita a cacciare l’energumeno, la donna ha chiamato il 112.

L’arrivo della polizia

All’arrivo dei poliziotti la ragazza in evidente stato di shock ha riferito l’incubo vissuto, dicendo agli agenti di aver riconosciuto l’uomo: un suo vicino di casa di cui ha fornito dettagliate descrizioni. A quel punto, gli agenti hanno effettuato un controllo nell’appartamento a fianco nel quale hanno trovato un soggetto, originario del Bangladesh (classe 1985), che indossava ancora gli abiti descritti dalla vittima.

Dopo la formalizzazione della denuncia la donna è stata accompagnata in ospedale in quanto in forte stato di agitazione, mentre il reo è stato tratto in arresto per i reati di violenza sessuale e violazione di domicilio e, su disposizione del PM di turno, associato in carcere.