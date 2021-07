Tragedia a Carini, morto a 12 anni: sequestrato il campo

I militari dell'Arma hanno eseguito i controlli fino a tarda notte. Si indaga per risalire a chi spetta la manutenzione del campo

CARINI (PA) – Sequestrato il campetto comunale parco Sofia a Carini, nel palermitano, dove ieri è morto il dodicenne Gabriele Conigliaro dopo che gli è caduta in testa la porta dell’impianto sportivo, mentre stava giocando con alcuni coetanei.

Fino a tarda sera i militari dell’Arma hanno eseguito i controlli per ricostruire la vicenda ed interrogato i presenti. Tra le verifiche effettuate sono stati controllati gli ancoraggi delle porte, che non sono sembrati del tutto sicuri.

Sono in corso anche accertamenti per risalire a chi spetta la manutenzione e l’agibilità del campo, così come il controllo della struttura. Le indagini sono coordinate dalla Procura che, dopo l’ispezione sul corpo del bambino da parte del medico legale, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.