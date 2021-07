La tragedia a Carini in un parco comunale

CARINI (PALERMO) – Tragedia a Carini, in provincia di Palermo, dove un ragazzino di 12 anni è morto sotto il peso della porta di un campo di calcetto. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo Gabriele Conigliaro sarebbe stato travolto dopo essersi aggrappato alla porta, che gli è caduta addosso.

Il dramma è avvenuto in una zona fra via Aldo Moro e il cimitero, nel parco comunale Sofia. Il dodicenne, insieme ad alcuni amici, avrebbe scavalcato il cancello del parco che era momentaneamente chiuso in assenza del custode.

Sul posto ci sono i carabinieri della Scientifica e il sostituto procuratore della Repubblica per i rilievi. Stanno raccogliendo le testimonianze dei ragazzini presenti al momento della tragedia.

Il fratello della vittima sfoga la rabbia in una diretta Facebook dal luogo del delitto: “Voglio farvi vedere una cosa. Tutti devono vedere come si muore a Carini. Un bambino di 12 anni viene a giocare in un parco e gli cade una porta sopra la testa. Mio fratello, sangue del mio sangue”. E mentre parla mostra il corpicino coperto dagli investigatori.