Israele, via libera a maternità surrogata per coppie gay e single

Con una clamorosa sentenza, la Corte Suprema di giustizia israeliana ha stabilito oggi che possono avere accesso alla maternità surrogata anche coppie omosessuali o uomini single.

Prima la possibilità era limitata a coppie eterosessuali e a donne single nei casi in cui non potessero restare incinte o portare a termine la gravidanza per motivi di salute. La Corte Suprema ha criticato la Knesset per non essere riuscita ad approvare l’estensione della legge. “Il diritto a procreare è

inalienabile per tutti”, osserva.