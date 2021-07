Pizza, aperitivo e… vaccino: ecco i primi appuntamenti

Il primo appuntamento sarà il 19 luglio prossimo al Nautoscopio, punto di riferimento della movida cittadina, a Palermo. E poi si procederà con un calendario in via di definizione. Lì si comincerà con la nuova formula pensata dal commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa, per vaccinare i giovani e non solo, nei luoghi del divertimento. Pizza, aperitivo e vaccino, una notizia che LiveSicilia.it ha dato in anteprima.

“Funziona così – spiega il commissario Costa -. Uno sta al tavolo a prendere l’aperitivo. Potrà scaricare un QR code e vaccinarsi. Noi saremo lì, con tutte le regole della sicurezza. Così chiunque potrà divertirsi e proteggersi al tempo stesso. In omaggio, ci sarà una granita, qualcosa, insomma. Abbiamo trovato molta disponibilità tra i gestori dei locali. Cosa molto importante: arriveremo lì in anticipo, a locale chiuso, per somministrate le dosi ai lavoratori e alle loro famiglie”.

Una strategia che è stata prima immaginata poi resa concreta dall’Ufficio del commissario e che parte da un presupposto: siccome dobbiamo vaccinare moltissime persone per salvaguardare tutti, l’hub vaccinale si sposta e va a trovarle. Nei locali si procederà con un paio di appuntamenti alla settimana. Oggi, nel corso di un incontro, si sono poste le basi e messi a punto i primi appuntamenti.

Intanto, sempre oggi tante persone sono andate alla Fiera a vaccinarsi, mettendo la sacrosanta giornata al mare in secondo piano. Un segno di responsabilità che lascia ben sperare.