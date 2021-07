Donato: “La Sicilia zona gialla? Sarebbe un suicidio”

PALERMO – “Parlare di nuove restrizioni o immaginare di far tornare la Sicilia in zona gialla è un suicidio, un colpo terribile per il turismo e il commercio dell’Isola”. Questa la dura presa di posizione dell’europarlamentare della Lega Francesca Donato sulle indiscrezioni che vorrebbero la Sicilia tornare in giallo a causa della diffusione della variante Delta.

“Siamo in una situazione totalmente diversa rispetto ai mesi passati come dimostrano i dati provenienti dalle strutture sanitarie – spiega l’esponente leghista – in questo quadro la zona gialla in Sicilia sarebbe determinata esclusivamente dagli attuali parametri di valutazione utilizzati dal ministero della Salute e dal Cts che mettono al centro l’incidenza dei casi di Covid ogni 100mila abitanti”.

“Nuove restrizioni in piena stagione turistica sarebbero insostenibili per l’economia siciliana. E’ indispensabile che il governo regionale chieda a Roma di muoversi sulla via tracciata dalle autorità tedesche di una revisione dei parametri per la definizione del rischio che abbandoni l’incidenza dei contagi come valore di riferimento per concentrarsi sul carico degli ospedali”, conclude Donato.