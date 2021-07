I ricoverati in ospedale sono 161

PALERMO – Superato il muro di 350 nuovi casi Covid in 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 288). Il report del ministero della Salute fissa in 353 i nuovi contagiati scoperti su una platea di 12.079 tamponi antigenici e molecolari. L’Isola è al secondo posto nella classifica tra le regioni italiane, a pari merito con il Lazio. Al primo posto la Lombardia: 381 nuovi positivi ma con 32.332 test. L’incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,9%, tornando quasi al massimo di questi giorni che era stato al 2,5%. Venti dei nuovi positivi comunicati oggi, però, sono relativi a tamponi eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Nessun decesso tra ieri e oggi e così il numero delle vittime dall’inizio della pandemia resta fermo a 6.006. I guariti in 24 ore sono stati 171. Da questi numeri emerge il dato sugli attuali contagiati: 4.140, 202 in più rispetto a ieri. Sono 140 i ricoverati con sintomi lievi, 21 quelli in terapia intensiva.

Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta con 74 casi, Enna con 30, Messina 11, Agrigento 58, Ragusa 29, Palermo 15, Catania 104, Trapani 38, Siracusa 14. 20 casi a Catania si riferiscono al recupero di periodi precedenti eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021. A Palermo 11 sono migranti in centri