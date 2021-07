Palermo, i positivi al matrimonio e il boom di casi in Fiera

PALERMO- “Non siamo dei visionari, purtroppo la situazione sta diventando problematica. In poche ore di tracciamento, nell’hub della Fiera del Mediterraneo, abbiamo trovato circa venti positivi. Non accadeva da tantissimo”. Come ha già avuto modo di dire, non sempre ascoltato, il commissario Renato Costa, che si occupa dell’emergenza Covid a Palermo, è preoccupato. Non ha ancora finito di lanciare l’allarme per gli assembramenti al Festino ed ecco che già piovono altre grane.

C’è stato, per esempio, un matrimonio con diversi invitati in provincia di Palermo. Più di cento persone. Oggi, i positivi sono circa una ventina e si teme che possano essere di più. Qualcuno è stato intercettato al Policlinico, altri in provincia, altri nell’hub vaccinale della Fiera. Alcuni di questi positivi erano vaccinati con la doppia dose e proprio i vaccinati stanno bene. Il tracciamento continuerà nei prossimi giorni.

C’è il ritorno in grande stile dei contagi trovati alla Fiera del Mediterraneo, appunto venti, come dice il commissario Costa e solo da stamattina. Una percentuale elevata rispetto al recente passato. Tutto conferma che il Covid è in circolazione. Lo stesso dottore Costa ha espresso il suo sconforto, parlando della festa per la Santuzza: ““Così rischiamo il lockdown, bisogna dirlo chiaro e tondo. Così saremo costretti di nuovo a fermare le persone per fermare il virus. Al momento i nostri ospedali non risentono dei contagi, ma da qui a qualche tempo vedremo possibili movimenti. Creare assembramenti porta al disastro”.