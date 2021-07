PALERMO- Ci sono due bambini intubati, entrambi con una infezione da Covid, all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Uno ha circa due mesi, l’altro ha dieci anni. Sono in gravi condizioni e sono monitorati costantemente. Questo è quanto apprende LiveSicilia.it. Hanno patologie pregresse. Una notizia che viene confermata dalla direzione sanitaria dell’ospedale.

E’ una notizia di quelle che non si vorrebbero mai scrivere. La sofferenza fa male a qualsiasi livello. Ma, quando colpisce i bambini, ne siamo scossi in profondità, per motivi che è perfettamente inutile spiegare. Adesso, oltretutto, si dovrà capire quale sia la variante del Coronavirus. Ci sono altro casi di piccoli pazienti ricoverati, in altri reparti e in condizioni meno difficili, che sembrerebbero ascrivibili alla variante Delta. Bisognerà attendere le verifiche complete. Intanto, in serata, come abbiamo successivamente appreso, il più piccolo è stato trasferito alla terapia intensiva neonatale Covid dell’ospedale ‘Cervello’.

“Purtroppo ci stiamo occupando di due casi gravi. Anche i bambini si ammalano e possono avere patologie acute o importanti o avere anche delle patologie infiammatorie dopo la guarigione dal Covid ed è quindi necessario, se i bambini sono al di sotto dei dodici anni, che i familiari si vaccinano. Se sono in età da essere vaccinati, che si vaccinano essi stessi”, così la dottoressa Maria Lucia Furnari, responsabile della direzione medica dell’Ospedale dei Bambini. Al momento poco altro, anche per discrezione nei confronti di due famiglie che hanno il cuore in pena.

Altro, invece, si può aggiungere sul frangente delicato che la Sicilia sta attraversando, proprio sul fronte dei contagi Covid. Gli ultimi bollettini non lasciano tranquilli. Secondo il più recente, l’incidenza dei casi è salita ancora. Siamo in estate, in un tempo che vogliamo libero e spensierato e va benissimo. Purché ci sia prudenza.