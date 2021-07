Finanza, maxi sequestro di filtri e cartine per il tabacco

CATANIA – Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco illecitamente destinati alla vendita e’ il sequestro effettuato, nei giorni scorsi nella provincia etnea, dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, impegnati sul territorio a contrastare l’abusivismo commerciale ed il contrabbando. Nel corso delle attivita’ condotte dai militari della Compagnia di Catania e’ stato accertato che i prodotti da fumo erano posti in vendita, presso un capannone nell’area industriale di Misterbianco (CT), in completa evasione della relativa imposta di consumo, l’accisa. Una persona e’ stata denunciata.