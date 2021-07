Palermo, il Pisa avanza nella trattiva per Lucca

PALERMO – Lorenzo Lucca potrebbe dire addio ai rosanero. Il giovane attaccante del club siciliano, dopo metà stagione in Serie D e una intera in Serie C, potrebbe salutare il capoluogo di regione. E’ lui il calciatore che più attira l’interesse di altri club nella rosa del tecnico Giacomo Filippi.

In Serie A, Sassuolo e Bologna hanno provato a spingere per portare in Emilia-Romagna il centravanti classe 2000. I neroverdi non hanno ancora affondato il colpo mentre la squadra di Sinisa Mihajlovic è stata sempre piuttosto defilata nella trattativa. Complici delle attenzioni rivolte a Lucca sono i suoi 13 gol in 27 presente nel girone C di Lega Pro, che non si è concluso al meglio per un problema al ginocchio che lo ha costretto a chiudere la stagione anzitempo.

Secondo quanto riporta il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, a questo punto si sta facendo avanti il Pisa, società che già nella prossima settimana vorrebbe chiudere la trattativa. Sul piatto, circa due milioni di euro più alcuni bonus per portare in Toscana l’attaccante ex Torino. Nei prossimi giorni potrebbe definirsi il trasferimento: Lorenzo Lucca è ad un passo dal salutare Palermo.