Olimpiadi di Tokyo, primo caso Covid nel Villaggio olimpico

Preoccupazione in vista dei Giochi, ieri un positivo nel quartier generale degli atleti.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, il primo caso di coronavirus è stato registrato nel villaggio

degli atleti. La notizia è stata diffusa da Masa Takaya, portavoce del comitato organizzativo.

Le autorità giapponesi, che non hanno reso nota l’identità della persona risultata positiva, hanno avviato la procedura sanitaria che prevede l’isolamento obbligatorio della persona contagiata in un hotel.

Dopo il rinvio dei Giochi di un anno a causa della pandemia, le problematiche legate alla diffusione repentina del Covid-19 sembrano non arrestarsi in Giappone.

Nei giorni scorsi il Governo nipponico è stato costretto ad annunciare la chiusura totale al pubblico di tutte le gare in programma dal 23 luglio al all’8 agosto a Tokyo a causa dell’aumento esponenziale del numero di contagi.

I dati confermati ieri dalle autorità del Giappone parlavano di più di 3.400 casi di Covid-19 accertati in 24 ore, 1.271 dei quali nell’area di Tokyo, che – secondo fonti locali – per il terzo giorno consecutivo ha registrato più di mille casi in un giorno.