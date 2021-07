Imprenditori in ginocchio, chiedono di fare “girare” le foto per riconoscere i rapinatori.

PALERMO – Assalti in pieno giorno con cacciaviti in mano. Violenza. Rapine continue. C’è una banda che terrorizza imprenditori e commercianti di Palermo, tra loro ci sono i gestori di negozi di primo piano, come Tommy Hilfiger, Calvin Klein Underwear e Ralph Lauren.

Gli assalti e le foto

Dodici luglio 2021, sono le 13.50, un palermitano “con marcato accento”, 30enne, alto circa 170 centimetri, è entrato nello store Tommy Hilfiger minacciando le commesse per ottenere la consegna del contante presente in cassa. Subito dopo ha rubato un intero collo di capi di abbigliamento ed è fuggito con una bici elettrica in direzione Piazza Croci.

Secondo assalto

Sedici luglio 2021, ore 18.20. Assalto al negozio Calvin Klein Underwear. Un trentenne, “italiano, con accento palermitano”, entra in negozio minacciando le commesse. Ruba i soldi e poi scappa.

L’autore sembra essere la stessa persona. In entrambi gli assalti ha minacciato le commesse con un cacciavite. Stessa dinamica: è entrato in negozio in un momento di quiete.

Terzo assalto

Ventinove ottobre del 2020. Negozio Ralph Lauren, via Libertà 37.

Gli imprenditori hanno denunciato tutto agli inquirenti. Chiedono ai palermitani di fornire informazioni utili per riconoscere i rapinatori. “Saremo riconoscenti”, dicono.

