Vaccini, somministrazione anche sui traghetti per Eolie e Napoli

MILAZZO – Sulla nave ‘Laurana’ della Caronte & Tourist impegnata nella rotta Napoli, Milazzo, isole Eolie è possibile avere somministrato il vaccino anti Covid. Lo possono fare i residenti dell’area metropolitana di Messina e i turisti che soggiornano più di 20 giorni nel Messinese. Le dosi saranno inoculate durante la navigazione, così come è possibile fare, su base volontaria, tamponi antigenici rapidi. E’ la prima iniziativa regionale di questo tipo organizzata dal commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze di concerto con la Regione Siciliana.

“Con le ‘vie del mare” – spiega Firenze – lanciamo un progetto realizzato anche in accordo con la compagnia di navigazione Caronte & Tourist con il quale cercheremo di implementare la campagna vaccinale. Nei prossimi giorni anche la stessa iniziativa si ripeterà anche nelle navi delle rotte per Napoli e Salerno, le cosiddette ‘autostrade del mare’. Inoltre, personale dell’ufficio Covid 19 e dell’Asp a breve sarà in diversi lidi di Messina e provincia per inoculare anche lì le dosi. Tutto questo – chiosa Firenze- fa parte della nostra campagna di prossimità nella quale si esce dagli Hub in questo periodo estivo per raggiungere i cittadini nei luoghi delle vacanze”.