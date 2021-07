E’ Martina Salvà il nuovo presidente del consiglio biancavillese

BIANCAVILLA. E’ la 23enne Martina Salvà il nuovo presidente del consiglio comunale di Biancavilla. Una elezione quella del rappresentante consiliare più votato nell’ultima tornata amministrativa, che è giunta andando oltre anche gli stessi numeri che garantiscono l’azione di governo all’amministrazione Bonanno.

Alla fine, sono stati 13 i voti appannaggio di Martina Salvà: due in più rispetto a quelli della maggioranza consiliare.

Salvà: “Una grande emozione”

“Il risultato che ho ottenuto, 13 preferenze e una scheda bianca – spiega la neo presidente dell’assise biancavillese -, dimostra l’appoggio ricevuto sia dalla maggioranza, di cui faccio parte, che dell’opposizione e per questo mi sento di ringraziare calorosamente tutti i colleghi consiglieri che mi hanno affidato un ruolo così importante e prestigioso.

Oltretutto sono molto emozionata in quanto sono la seconda donna, dopo 26 anni, a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio e, non solo, posso anche contare sull’aiuto del vicepresidente del consiglio, Rosanna Bonanno, che, come donna, saprà supportarmi e capirmi.

Ci tengo a ringraziare l’ex presidente del consiglio, Marco Cantarella, per l’eccellente lavoro che ha svolto in questi tre anni e lui sarà per me un esempio da seguire per il lavoro che da ora in poi dovrò svolgere io”.

Le parole del sindaco

L’elezione di Martina Salvà giunge all’indomani delle dimissioni del suo predecessore Marco Cantarella, nominato – quest’ultimo – assessore in seno alla giunta comunale.

“Una donna alla guida del consiglio comunale è una bella notizia – interviene il primo cittadino Antonio Bonanno -. A Martina Salvà il mio augurio di buon lavoro così come al suo predecessore Marco Cantarella oggi impegnato in un’altra sfida”.