Acoset, inaugura il Totem multimediale a Trecastagni

CATANIA – Acoset che gestisce il servizio idrico nella provincia etnea, continua la diffusione capillare dei propri terminali multimediali nei comuni serviti. Adesso è stata la volta del tanto atteso posizionamento a Trecastagni, dove è stato inaugurato il nuovo “Totem multimediale”, alla presenza del sindaco Giuseppe Messina, di altre autorità civili, e dei vertici dell’azienda idrica.

Attraverso il Totem, che è stato collocato all’ingresso del Palazzo municipale di Piazza Marconi, gli utenti possono accedere a diversi servizi e comunicare con l’azienda anche senza passare dagli sportelli fisici; cosa di non poca importanza in questo periodo di emergenza e limitazioni dovuti al Covid-19. Si avrà la possibilità, quindi, muniti di tessera sanitaria, di prenotare un appuntamento presso la sede dell’Acoset, di consultare gli orari degli sportelli, stampare l’estratto conto e il duplicato della bolletta, pagare la bolletta on-line tramite l’app “UfficioPostale”, cambiare l’indirizzo di spedizione delle bollette, fare l’autolettura su contatore inaccessibile, visualizzare le fatture, inviare reclami e segnalare disservizi ed eventuali perdite d’acqua su pubblica via, e soprattutto accedere al nuovo “Sportello Online” per l’avvio della stipula dei contratti e di altre pratiche da remoto.

Hanno partecipato all’attivazione per Acoset il presidente Diego Di Gloria, il direttore generale Giuseppe Rizzo, il responsabile dell’ICT ing. Giuseppe Rapisarda insieme all’ing. Mario Laudani, oltre al sindaco Giuseppe Messina per il comune c’erano il vice sindaco Edmondo Pappalardo con delega alle partecipate, la giunta, e il presidente del consiglio comunale Salvo Finocchiaro.

L’occasione è stata anche propizia per discutere della condizione del servizio idrico nel comune di Trecastagni e delle iniziative che Acoset sta mettendo in campo per migliorare la situazione e la distribuzione idrica e della questione legata al nuovo gestore unico.

«Siamo felici di aver portato il nuovo Totem di Acoset con tutti i suoi servizi anche al comune di Trecastagni – ha affermato il presidente Diego Di Gloria, insieme al direttore generale Giuseppe Rizzo – e sono certo che il rapporto con l’amministrazione comunale, guidata dall’amico Giuseppe Messina, e con i cittadini di Trecastagni non potrà che essere migliora e all’insegna dell’impegno condiviso.»

«L’Acoset, che ringrazio per l’attenzione, – ha dichiarato il sindaco Pippo Messina – con queste innovazioni dimostra di sapere e volere investire in ambito tecnologico e di progettazione, per migliorare la rete di distribuzione, il rapporto e i servizi all’utenza. Ci auguriamo che questo rapporto sia sempre più stretto anche per migliorare e superare le difficoltà che si presentano in alcune zone alte del nostro territorio soprattutto nei mesi estivi.»