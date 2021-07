La campagna #tiraccontolitalia fa tappa in Sicilia

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva alla tredicesima tappa: la Sicilia, isola tra cielo e mare, paradiso per storia, cultura e natura, senza tralasciare le tradizioni culinarie.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokSicilia. Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 3 minuti, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Diletta Secco, una dei 4 ambassador del progetto, ha origini siciliane e, per qualche giorno, è andata in Sicilia portando il visitatore con i suoi video alla scoperta di Palermo – tra tradizioni e cucina locale – per poi trascorrere qualche momento con tutta la famiglia e preparare Live su TikTok la caponata.