Covid, Costa: “valutiamo nuovi parametri uguali per regioni”.

“Si lavora ad un provvedimento per estendere ‘oltre i sei mesi’ il limite temporale, per le persone che hanno già avuto la Covid-19, per poter fare una dose unica di vaccino”.

Così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, è intervenuto questa mattina a Rai Radio1. La norma attuale prevede un’unica dose somministrata entro i sei mesi dall’infezione, superati i quali ne vanno fatte due.

“Dobbiamo essere puntuali e precisi nel fare interventi specifici laddove si creassero delle criticità ma, rispetto ai parametri per i colori delle regioni, l’intendimento è mantenere per tutte lo stesso schema, senza quindi distinzioni in base alla grandezza, come richiesto da alcuni governatori”, spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Costa rispetto all’eventualità di prevedere, per le piccole Regioni, una flessibilità nella valutazione dei nuovi parametri allo studio.

Sul cambiare parametri, Costa ribadisce: “C’è un percorso condiviso con le regioni. Visto il quadro attuale dobbiamo dare meno peso ai contagi e far pesare di più gli ospedalizzati e le terapie intensive”.