Palermo, lavoro in palestra e sulla fase offensiva in campo

CALCIO - SERIE C

Terzo giorno di ritiro per il Palermo a San Gregorio Magno. I rosanero, divisi in due gruppi, si sono alternati in due diverse sessioni di allenamento, la mattina e il pomeriggio.

Prima lavoro di forza in palestra con i prof. Nastasi e Petrucci. Successivamente attivazione tecnica in campo con attacco alla profondità e finalizzazione. Poi lavoro tattico per riconquista e finalizzazione. A concludere lavoro sulle palle inattive.

Nella doppia sessione di domani, previsto nel pomeriggio un allenamento congiunto con l’ASD Virtus Vesuvio Young. Alle 14 il difensore Alessio Buttaro interverrà in conferenza stampa.