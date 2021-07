Green pass e ristoranti, nuova regola dal 5 agosto

Dal 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti al chiuso. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. E’ questo – secondo quanto si apprende – l’accordo trovato. L’entrata in vigore del green pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi.

Leggi notizie correlate • Green pass, piscine e palestre: ecco cosa cambia