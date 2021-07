Vaccini, Toti: “Oltre 70% nuovi ricoverati in Liguria è senza siero”

Il governatore ha analizzato gli ultimi dati sottolineando come sia importante vaccinarsi per evitare gravi conseguenze

In Liguria “meno dell’uno per cento dei nuovi ricoverati Covid in ospedale ha ricevuto la doppia dose di vaccino, meno del 20% ha fatto la prima dose, oltre il 70% non è ancora stato vaccinato”. Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo a Radio24.

“A questo punto direi che è molto chiara la scelta da fare”, aggiunge il governatore Toti. “Attualmente in Liguria sono 21 le persone ospedalizzate per Covid, tra queste 6 sono in terapia intensiva. Esattamente un anno fa erano 31”.

In Liguria l’occupazione dei posti a letto a media intensità è pari all’ 1% mentre si attesta al 3% per i reparti di terapia intensiva, una percentuale ben al di sotto del livello di guardia. L’età media dei nuovi positivi degli ultimi giorni è di 35 anni, nello stesso periodo del 2020 l’età media dei contagiati era invece di 45 anni e questo significa che la campagna vaccinale anti Covid si rivela efficace, in particolare nella popolazione più anziana, abbassando così l’età media dei nuovi contagiati.

Nel mese di luglio meno del 10% dei positivi è risultato vaccinato, a conferma di quanto la vaccinazione possa risultare fondamentale in questa fase della pandemia”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in una nota in merito all’andamento della pandemia in Liguria.

“I dati ci confermano quanto sia importante sottoporsi alla campagna vaccinale per contrastare la circolazione del virus”, ha evidenziato Toti.