Covid19, vaccini all’anfiteatro per il Green-Pass rapido

“Etna in Scena" sarà il primo evento dove turisti e non residenti potranno accedere senza bisogno di nessuna prenotazione

CATANIA – A Zafferana Etnea l’evento “Etna in Scena” sarà il primo ad avere un hub vaccinale dove tutti, turisti e non residenti, potranno accedere senza bisogno di nessuna prenotazione.

Pino Liberti è il Commissario per l’emergenza Covid a Catania. “L’attenzione è massima e il lavoro del mio ufficio prosegue su più fronti: info point in tutta la provincia per fornire informazioni a tutto campo e facilitare le prenotazioni, drive in sempre attivi, a Catania e Acireale, per i tamponi su base volontaria – spiega Liberti – nuovi punti vaccinali che si affiancano agli hub e agli altri siti già operativii e sul fronte vaccini dalla prossima settimana, grazie ad un camper attrezzato, la somministrazione diventerà ancora più capillare e si potranno raggiungere luoghi di aggregazione ma anche le località più remote e lontane dai centri vaccinali. La struttura mobile, con medici e informatici, sarà attiva per la durata di rutto il periodo estivo”.

L’amministrazione zafferanese.

L’hub vaccinale di Zafferana Etnea sarà a soli 100 mt dall’ingresso dell’anfiteatro Falcone e Borsellino dove si terranno gli spettacoli e resterà aperto dalle ore 19,00 alle 23,00.

Ieri è stato approvato il decreto che rende obbligatorio, dal 6 agosto prossimo, il Green Pass o almeno una dose di vaccino o tampone negativo per tutti i cittadini con età superiore ai 12 anni per potere assistere agli spettacoli in generale, al teatro, al cinema, per partecipare a eventi, alle fiere, ai convegni, sarà obbligatorio anche per accedere nelle piscine, nelle palestre, nelle sagre e nei parchi divertimento.

Spettacolo, turismo e sicurezza è il motto di “Etna in scena 2021” che da questo fine settimana si protrarrà fino a settembre tra concerti, cabaret, mostre, musical, danza e teatro.

“Quest’anno grazie alla collaborazione con il commissario per l’emergenza Covid di Catania, Pino Liberti, è stato predisposto, a pochi metri dal teatro, un centro Hub di vaccinazione che consentirà a quanti lo vorranno, turisti, visitatori anche non residenti nel comune, di potersi vaccinare – dichiara il Sindaco del Comune pedemontano Salvatore Russo – nonostante il problema del Covid e della cenere vulcanica, soprattutto per le comunità pedemontane come la nostra, si è deciso di ripartire per rilanciare l’economia del territorio e Zafferana vuole tornare alla normalità partendo proprio dal turismo e dagli eventi che caratterizzano la nostra estate”.

Salvo Coco è l’assessore al turismo e spettacolo del Comune di Zafferana Etnea. “Da Zafferana parte un segnale di fiducia e ripresa per tutto il territorio siciliano e come amministrazione siamo più che mai convinti che la ripartenza economica e sociale dopo la pandemia sia legata a doppio filo al mondo della cultura e dello spettacolo – dichiara Coco – 18 big hanno scelto la nostra kermesse per tornare a incontrare il pubblico siciliano. Questo ci rende orgogliosi e determinati a portare avanti la rassegna con il massimo impegno e in massima sicurezza”

Da questo fine settimana l’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea aprirà le porte agli spettacoli tutto all’insegna della sicurezza. Il prossimo evento estivo con la possibilità di avere un hub per i vaccini mobile vicino al luogo della manifestazione sarà a Pedara. Vaccini sempre più vicini alla gente, a quanto pare. Un’iniziativa che rientra nell’ambito di un piano regionale che mira ad incrementare le somministrazioni nel periodo estivo.