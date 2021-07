Quarantenni intubati al ‘Cervello’: allarme non vaccinati

PALERMO- Ci sono due persone, una di circa quarant’anni, e un’altra di non ancora cinquant’anni, intubate al pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’. Sono entrambe non vaccinate, secondo le nostre informazioni. Ed è dunque emergenza non vaccinati, rispetto alla gravità del virus. Oltretutto i ricoveri stanno aumentando. Dal pronto soccorso viene un messaggio di sconforto.

Si sta verificando quello che abbiamo raccontato più volte. Il vaccino protegge dagli effetti gravi della pandemia. Tanto è vero che i rari vaccinati con la doppia dose che arrivano al pronto soccorso se la cavano, generalmente, con qualche ora di attesa e vengono dimessi. I non vaccinati possono andare incontro a conseguenze più serie.

Su Facebook lo sfogo comprensibile di un camice bianco del Pronto soccorso del ‘Cervello’: “Nuovo bollettino ps ‘Cervello’. “In due giorni quindici ricoverati non vaccinati. Stamattina due quarantenni intubati in ps non vaccinati. I vaccinati con infezione, sempre entro i numeri attesi, sono a casa praticamente asintomatici…”.