 In Spagna perquisito il Psoe, Sanchez ribadisce il sostegno a Zapatero
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ROMA (ITALPRESS) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito il proprio sostegno all’ex primo ministro, Jose Luis Rodriguez Zapatero, sotto inchiesta per presunto traffico d’influenze. “Ho letto l’ordinanza”, ha detto Sanchez in un punto stampa tenuto all’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. “Non credo ci siano ragioni sufficienti per cambiare quella posizione”, ha aggiunto, confermando la “piena collaborazione” con la magistratura e il rispetto del principio della presunzione d’innocenza. Le dichiarazioni arrivano dopo la perquisizione da parte della Guardia civil della sede del Partito socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Zapatero, premier socialista in carica dal 2004 al 2011, è accusato di traffico d’influenze e altri reati in un’inchiesta che vede al centro la compagnia aerea Plus Ultra e il suo salvataggio con finanziamenti pubblici.

(ITALPRESS).

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