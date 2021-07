Brucia contrada Margi sulla strada statale 113 in direzione Alcamo

PARTINICO (PA) – Incendio a Partinico, in provincia di Palermo, in contrada Margi sulla strada statale 113 in direzione Alcamo.

Evacuato un agriturismo perché lambito dalle fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile. Altri incendi sono divampati nel Palermitano: a Castronovo di Sicilia, Casteldaccia, Sclafani Bagni e Trappeto.