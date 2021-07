Intervento del personale del soccorso alpino con l'elicottero della polizia per recuperare il corpo

PALERMO – Un 58enne è morto a Petralia Soprana in contrada Mandarini. Era insieme ad un amico a raccogliere verdura e rosmarino quando è precipitato in un dirupo. Sta intervenendo il personale del soccorso alpino con l’elicottero della polizia per recuperare il corpo. Indagano i carabinieri.