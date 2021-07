Enna brucia ancora: vigili in azione

ENNA – Ancora in fiamme le pendici di Enna per l’incendio scoppiato ieri nelle vicinanze del bivio kamut. Le fiamme dopo avere risalito il costone fino al corso Sicilia, minacciando per ore un rifornimento di benzina, nella notte hanno camminato fino a sotto il Belvedere Marconi. Già dalle prime luci dell’alba due Canadair e un elicottero sono in azione per aggredire eventuali altri focolai ed effettuare la bonifica. Paura nella notte per qualche attività commerciale che si affaccia proprio sulla valle del Belvedere mentre sono tante le persone che abitano nella zona che hanno preferito trascorrere la notte fuori casa.