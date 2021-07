Sono 719 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.046 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale al 5,1%. L’isola anche oggi è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro a Lazio, Veneto e Toscana. Gli attuali positivi sono 9.475 con un aumento di altri 532 casi. I guariti sono 184 mentre nelle ultime 24 ore si registrano tre nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.039. Sul fronte ospedaliero sono adesso 296 i ricoverati, sette in più rispetto a ieri; mentre in terapia intensiva sono 29, tre in più. Sul fronte del contagio nelle singole province a Ragusa registrati 235 casi, a Palermo 115, a Catania 105, ad Agrigento 75, a Siracusa 67, a Caltanissetta 58, a Trapani 49, ad Enna 14 e a Messina 1.

I dati nazionali

Sono 6.171 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.336.906, i morti 128.029. I dimessi ed i guariti sono invece 4.130.393, con un incremento di 1.825 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 78.484, in aumento di 4.323 unità nelle ultime 24 ore.