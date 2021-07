“100 dollari a chi si vaccina” l’iniziativa tutta americana

Il presidente degli Stati Uniti prende spunto dall'idea lanciata dal sindaco di New York

In America si cerca di convincere i diffidenti che, ancora, non si sono vaccinati. Il presidente Biden prende spunto dal Sindaco di New York Bill de Blasio, che ha deciso di dare 100 dollari ai cittadini che ricevono la prima dose dii vaccino.

Il presidente degli Stati Uniti si rivolge ai governatori per implementare la stessa misura e convincere gli scettici. I pagamenti rappresentano “un ulteriore incentivo per aumentare i tassi di vaccinazione, proteggere le comunità e salvare vite”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro.

I fondi saranno attinti dai 350 miliardi di dollari per i governi statali e locali inclusi nel pacchetto di incentivi approvato all’inizio di quest’anno. Biden ha inoltre dichiarato nel corso di una conferenza stampa che “tutto il personale federale dovrà indossare la mascherina” e che “tutti gli esperti avvertono che i casi di Covid-19 continueranno a salire”.