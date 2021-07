Emergenza incendi, record di interventi per i vigili del fuoco

PALERMO – “Da ieri oltre a cercare di inviare le squadre nei luoghi dell’incendio, abbiamo dovuto fare gli psicologi e sostenere i tanti anziani e contadini che in queste lunghissime ore hanno perso tutto quello che hanno realizzato in una vita. In tanti questa notte e oggi ci hanno chiamato in lacrime, non riuscivano a darsi pace nel vedere tutto quel territorio distrutto dalle fiamme”. Lo raccontano i vigili del fuoco in servizio alla sala operativa del comando provinciale di Palermo che hanno trascorso già 24 ore a gestire gli interventi nel triangolo tra Piana degli Albanesi, Altofonte e San Giuseppe Jato devastato dalle fiamme. Scene già viste lo scorso anno quando è andato in fumo in pochi giorni l’intero bosco della Moarda, polmone verde con alberi secolari in provincia di Palermo. “Stiamo fronteggiando l’azione di criminali – ha detto il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta – Gente che senza scrupoli distrugge la nostra vita e il nostro territorio”.