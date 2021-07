Meta Catania, Rinaudo e Foti ceduti in prestito

CATANIA – La cura e crescita del talento. La Meta Catania Bricocity comunica di aver ceduto con la formula del prestito secco il corazziere e pivot Federico Rinaudo alla Gear Siaz Piazza Armerina militante in Serie A2

Con la stessa formula il club etneo comunica di aver ceduto il talentuoso Francesco Foti al Lecco Calcio a 5 neo promosso in serie A2 confermando la ormai consolidata collaborazione tra i due club.

Per i due giocatori di proprietà della Meta Catania Bricocity un’ottima occasione per maturare e crescere in un campionato difficile, formativo e allenante dal punto di vista tecnico come la Serie A2.