Almaviva, a rischio la commessa Alitalia: 621 posti di lavoro in bilico

“Eravamo lì, quando l’11 settembre attaccarono le Torri Gemelle, con la nostra voce a tranquillizzare le persone che chiamavano Alitalia per sapere dei loro voli. Lì quando il vulcano islandese decise di risvegliarsi e riproteggemmo i passeggeri da tutto il mondo. E lì quando fallì in estate Wind Jet a fare rientrare la gente dalle vacanze. Eravamo lì per i vostri momenti belli e quelli brutti ad accompagnarvi, siamo lì quando dovete far partire i vostri minori non accompagnati o i vostri amici pelosi. Siamo lì da quando è iniziata la pandemia a sostenervi e programmare i vostri viaggi. Noi Almaviva Call Center ci siamo sempre stati 365 giorni l’anno, 7 giorni su 7 compresi i festivi. Mentre voi stappate la bottiglia noi, rispondiamo: ‘Alitalia buongiorno in cosa posso esserle utile’. E anche se non sarà più Alitalia, ma sarà Ita noi ci vogliamo essere con la stessa dedizione, gentilezza e professionalità che ci accompagna”.

È il messaggio che raccoglie il pensiero dei lavoratori e delle lavoratrici e si è diffuso subito, anche sul social, come un tam tam. Il post condiviso su Facebook racconta alcuni dei fatti clamorosi successi nel mondo e gestiti dai dipendenti palermitani che lavorano nella sede di via Cordova a Palermo da oltre venti anni. Sono 621 persone e rappresentano il fiore all’occhiello del servizio Alitalia. Un servizio non semplice e di grande responsabilità perché sono gestiti voli di piacere ma spesso anche viaggi di salute. Si gestiscono prenotazioni abbastanza delicate come quella dei minori non accompagnati e il trasporto dei cani in aerei con stive adatte al viaggio dell’animale. Un servizio che prima di partire, anni fa, ha richiesto mesi di formazione. Eppure per i professionisti del servizio Alitalia sembra tornare lo spettro del posto di lavoro a rischio.

La compagnia di bandiera Alitalia il 15 ottobre sarà sostituta da Italia Trasporto Aereo, che ha avviato la partenza di una gara per la gestione del proprio servizio di assistenza clienti. L’attuale servizio è gestito dal call center di Almaviva Contact con 621 persone a tempo indeterminato, dei quali 570 opera nella sede di Palermo, che sembrerebbe rischiare di perdere la commessa. Le segreterie dei sindacati territoriali Cgil Cisl Uil, Slc, Fistel e Uilcom hanno richiesto al Prefetto di Palermo la convocazione di un tavolo istituzionale per il 6 agosto al fine di predisporre tutte le iniziative a tutela dei lavoratori. In concomitanza si svolgerà un sit-in dei lavoratori. Si prevedono giorni di forte tensione.

Per richiedere la revoca della gara bandita da Ita, è stato indetto uno sciopero delle attività del servizio di assistenza clienti, a partire dal 5 fino al 9 agosto. Uno dei problemi, secondo i sindacati è che “la gara è totalmente improntata al massimo ribasso, non rispetta la legge sulle clausole sociali per la continuità occupazionale nei call center e nel bando non si esclude nemmeno la possibilità di delocalizzare in parte o tutta la commessa”. I segretari generali delle sigle sindacali scrivono ai Ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando per chiedere delucidazioni rispetto alle indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni.

“Siamo sempre alle solite – commenta Salvo Ugliarolo, segretario nazionale Uilcom Uil – assenza di regole o peggio, il fregarsene di quelle già esistenti. Il problema, non banale, che tutto ricade sulle spalle delle persone, le l𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊 𝒆 l𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 che pagano gli errori di un sistema paese. Da troppo tempo chiediamo un vero confronto, su questo settore. Troppe le volte che la politica, il governo ha evitato il dialogo. Certamente – termina – non lasceremo nessuno indietro”.

Intanto in una nota la nuova compagnia precisa che “non si tratta di una gara al massimo ribasso, tra le società invitate anche Almaviva. Il contratto prevede l’utilizzo della clausola sociale essendo per ITA fondamentale salvaguardare la continuità occupazionale nel caso di passaggi di attività da un fornitore a un altro”.

“L’area del customer center è per ITA una funzione fondamentale della relazione con il cliente. La società – prosegue la nota – ritiene pertanto che, al pari della tutela dell’occupazione, sia necessario perseguire la discontinuità rispetto al passato e un’evoluzione verso l’efficienza e la sostenibilità, condizioni che muovono tutte le scelte di ITA, di oggi e in futuro. ITA ha invitato a partecipare alla gara alcune società leader nel settore, inclusa quella che da molti anni svolge tale attività per conto di Alitalia. Una scelta, questa, non obbligata, ma fatta per assicurare la massima trasparenza e apertura al mercato, nonostante ITA sia un’azienda in totale discontinuità da Alitalia in Amministrazione Straordinaria.

Tutte le società invitate hanno sede in Italia, nonché centri produttivi anche in Sicilia, e ITA conferma che chi si aggiudicherà la gara dovrà erogare il servizio dall’Italia. Destano stupore le preoccupazioni espresse da alcune sigle sindacali e da esponenti del mondo istituzionale siciliano – prosegue – dal momento che tutte le società invitate applicano lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l’utilizzo della clausola sociale, essendo per ITA fondamentale salvaguardare la continuità occupazionale nel caso di passaggi di attività da un fornitore ad un altro. Non si tratta di una gara al massimo ribasso.

Al contrario, il bando attribuirà il 70% del punteggio sulla base di parametri tecnici, proprio per premiare chi possiede sia la flessibilità di gestire la curva dei volumi di telefonate previste nei prossimi mesi, sia l’esperienza e la capacità di offrire un servizio cruciale, all’altezza delle aspettative della clientela, attraverso soluzioni digitali e innovative che ITA ritiene come imprescindibili e la cui attuazione non può più essere rimandata”.