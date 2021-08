FC Trapani, Mazzara: “Vogliamo tornare tra i professionisti”

TRAPANI – In data odierna, a partire dalle ore 15:00 presso l’Hotel Baia dei Mulini, si è tenuta la prima conferenza stampa ufficiale della società FC Trapani 1905. Durante l’intervento dei dirigenti granata, sono stati esposti e condivisi punti e obiettivi della stagione 2021/2022.

Il presidente del club Michele Mazzara ha preso per primo la parola: “Siamo contentissimi delle scelte finora effettuate. Siamo entusiasti di portare avanti questa nuova realtà. Una grande responsabilità per tutti i soci impegnati per rimodulare al meglio la struttura organizzativa. Vogliamo riportare il Trapani tra i professionisti”.

Anche il vicepresidente Michele Piacentino ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Una società ha bisogno di essere forte internamente. Abbiamo cercato di inserire le professionalità al nostro organigramma. Per il direttore sportivo vogliamo ancora attendere, ma abbiamo già individuato i profili. Cerchiamo la collaborazione del contesto socialità: questa deve essere la squadra della nostra città. Nulla sarà lasciato al caso”.

Infine, il nuovo tecnico del club siciliano Ivan Moschella si è presentato in vista della sua nuova avventura: “Sono un uomo di calcio e sono qui per lavorare. Questa panchina ha visto allenatori importanti e per me rappresenta un onore essere qui. Noi tutti siamo pronti a sudare la maglia. Il calciomercato è lungo e a Trapani vorrebbero venire in tanti perché c’è un progetto serio. Vogliamo una squadra propositiva e dare una mentalità unita. I numeri non fanno la differenza, ma l’atteggiamento. Stiamo puntando diversi giocatori giovani. Da lì baseremo il nostro modulo. Ai tifosi di stare vicino alla squadra. Conoscevo i giocatori del Dattilo, avendo seguito il campionato di Serie D e ci sono molti giocatori interessanti. Vogliamo iniziare subito dopo ferragosto perché voglio avere con me un ottimo gruppo. Faremo il ritiro in sede perché vogliamo riavvicinare la città alla squadra“