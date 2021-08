Palermo, allenamento tra gli applausi per i rosanero al Barbera

CALCIO - SERIE C

PALERMO – I rosanero tornano ad allenarsi nel capoluogo siciliano. Dopo le due settimane di ritiro estivo pre campionato a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, oggi la squadra di Giacomo Filippi ha rirpeso gli allenamenti in città. La prima seduta della settimana è stata effettuata allo stadio “Renzo Barbera”, davanti a diversi tifosi e alla stampa. Infatti, l’allenamento è stata svolto nell’impianto sportivo di viale del Fante a porte aperte, con ingresso consentito al pubblico fino al raggiungimento delle 1000 persone.

La seduta pomeridiana, iniziata intorno alle 17.30, ha visto scendere in campo Filippi e la sua squadra tra gli applausi dei diversi tifosi rosanero presenti. Incitamento e tanto entusiasmo per la rosa siciliana davanti il pubblico presente sugli spalti. L’allenamento è cominciato con la consueta attivazione tecnica, è proseguito con lavoro aerobico e infine partitella 10 contro 10 a campo ridotto. Tutti i giocatori hanno preso parte all’allenamento, a eccezione di Valente, precauzionalmente in fase di recupero da un trauma contusivo al piede.

Al termine della seduta, la compagine del tecnico di Partinico è rientrata negli spogliatoi dopo aver salutato i tifosi presenti allo stadio “Renzo Barbera”. In tribuna, era presente anche la dirigenza del club, con il presidente del Palermo Dario Mirri e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola che hanno anche seguito una parte della seduta pomeridiana.