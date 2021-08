Aricò: “Ddl di DB per garantire ristori alle aziende danneggiate”

PALERMO – DiventeràBellissima, il partito del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha pronto un disegno di legge da presentare all’Ars, che contiene misure importanti a sostegno dei siciliani colpiti duramente dagli incendi.

“Un disegno di legge del gruppo all’Ars di DiventeràBellissima contiene due misure importanti a sostegno dei siciliani colpiti duramente dagli incendi – in larga parte dolosi – che stanno funestando le Madonie e altre zone della nostra regione”. Ad annunciarlo è Alessandro Aricò, capogruppo di DB.

“Anzitutto prevediamo che il governo regionale possa avere maggiori risorse per erogare i ristori economici alle aziende agro-silvio-pastorali, in modo che possano immediatamente rialzarsi, ricostituire le scorte e ripartire. La seconda misura del nostro ddl – ha continuato Aricò – prevede che la Regione consenta ai Comuni siciliani l’utilizzo degli operai forestali per la realizzazione delle attività propedeutiche alla messa in sicurezza dei centri abitati nelle aree limitrofe a zone boscate, parchi e riserve naturali. Ci sono stati, infatti, ingenti danni anche alle abitazioni con conseguente rischio per gli abitanti che si sono trovati a fronteggiare il fuoco a mani nude“.

“Chiederemo su questo DDL al presidente dell’Ars la corsia preferenziale e siamo disponibili eventualmente a rientrare dalle ferie per analizzare nelle commissioni di merito l’iter di un provvedimento che non è solo necessario, ma che rappresenta un fatto di giustizia e di equità per i territori colpiti, per le famiglie coinvolte e per tutti quei lavoratori che – ha concluso Aricò – a seguito della pandemia erano riusciti a ripartire e che ora vedono andare in fumo i sacrifici di una vita“.