Nella pizzeria senza mascherina: locale chiuso per 5 giorni

Il proprietario - che è un pregiudicato - è stato indagato per evasione e resistenza.

CATANIA – Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di propria competenza. Assume rilievo l’attività espletata all’interno di un Villaggio ubicato in zona Oasi del Simeto dove un 48enne pluripregiudicato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato indagato in stato di libertà per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso, tra l’altro senza mascherina, presso il suo bar/pizzeria assieme a un altro pluripregiudicato; peraltro, l’uomo, dimostrandosi infastidito dal controllo di polizia, ha tentato di opporvisi.

Tutti gli avventori e il personale dipendente non indossavano i dispositivi di prevenzione del rischio da contagio covid-19 ragione per la quale sono stati sanzionati e l’esercizio commerciale in argomento è stato sottoposto alla prevista chiusura di 5 giorni.