PALERMO – La zona gialla rischia di avvicinarsi per la Sicilia che mantiene, ancora una volta, il primato nazionale per nuovi contagi e ricoveri.

I dati

Sale al 13,3% la percentuale di ricoveri (limite zona gialla al 15%), le terapie intensive sono al 7,4% con una crescita repentina rispetto a un mese e il limite del 10% che si avvicina. In totale ci sono oltre 14 mila positivi, di cui 418 ricoverati e 54 in terapia intensiva. Oltre 13mila e 600 siciliani sono in quarantena.

Le province

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 244, Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28, Messina 26.