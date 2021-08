Sigel Marsala, Tomasella nominato nuovo vice allenatore

MARSALA (TP) – Si accresce di una ulteriore unità lo staff tecnico della Sigel Marsala 2021/2022. Al nisseno Lucio

Tomasella è stato assegnato l’incarico di assistente allenatore per fungere da supporto al duo Delmati/Lionetti, rispettivamente head-coach e vice-allenatore della 1^ squadra.

Con la chiamata della Sigel Tomasella, ex guida tecnica della Fly Volley Marsala in serie C e B2, gradisce l’opportunità di continuare il percorso in ambito lavorativo a Marsala. Per dare forza al lavoro di Davide Delmati la

Società si è voluta quindi avvalere e attorniare anche della preparazione del collaboratore tecnico Tomasella che conosce già l’ambiente.

La carriera:

Per il nuovo collaboratore tecnico la giovane carriera include un impegno con la formazione maschile di Look Nissa Volley per tre campionati, dal 2007 al 2010, nel ruolo di vice-allenatore. Le due stagioni successive lo vedono impegnato con le seguenti società: New Nike Volley San Cataldo, Mondial Volley Enna, Kal Volley Caltanissetta, SailPost Albaverde Caltanissetta (promozione dalla D alla C conseguita nel 2013/2014 alla prima esperienza da primo allenatore). La penultima esperienza in panchina che si registra, prima di approdare nell’estate 2019 alla Fly Volley Marsala per affrontare il campionato di serie C, è con la Natì Volley Canicattì, che gli è valsa la promozione in B2, a coronamento di quattro anni di progressiva crescita per il club. Nella stagione appena archiviata, 2020/2021, Tomasella ha allenato la A29 Gesancom Fly Volley Marsala in B2 nazionale, al cui culmine la squadra si posiziona con un ragguardevole secondo posto nel mini-girone N2 garantendole la qualificazione ai PlayOff Promozione per la B1. Pertanto, il cammino di post-season termina nel turno eliminatorio nel confronto andata/ritorno con avversaria Volley Valley Catania.

Le sue parole affidate al Sito Ufficiale dopo che sono arrivati i crismi dell’ufficialità:

“Sono affascinato per questa chiamata della Società e da un lato sono ancora incredulo di essere arrivato alla Sigel Marsala che rappresenta il gotha della pallavolo siciliana e non. Quando ho sentito sia Delmati che Lionetti sono rimasto davvero colpito dal loro entusiasmo e dalla facilità con il quale c’è stata da subito intesa, trasmettendomi a pelle ottime impressioni dei professionisti che sono e tanta tanta voglia di fare bene. Sono contento per me stesso perché ritengo di avere fatto un enorme salto e prometto di dare il massimo nel lavoro, cercando di farmi coinvolgere in ogni aspetto tecnico. Naturalmente, mi preme ringraziare la dirigenza tutta per l’opportunità che mi viene concessa. Sono impaziente di iniziare questa avventura con la maggiore realtà dell’Isola”